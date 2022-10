Plastino: “Spalletti organizza alternative, Osimhen è l’arma del calcio lungo”

Michele Plastino, giornalista, è intervenuto su Radio Marte in MSL- Forza Napoli Sempre: “Sto studiano lo Spalletti nuovo. Quando fai addestramento su cose nuove fai affidamento proprio sui centrocampisti. Ho visto cose meravigliose nel Napoli ma ora il mister sta organizzando alternative di gioco fantastiche. Il rientro di Osimhen significa qualcosa in più per il Napoli. Osimhen è l’arma in più del “calcio lungo”, soprattutto quando l’avversario può bloccarti in qualche caso. I movimenti degli attaccanti del Napoli sono capaci di mettere in crisi i difensori, seppur blasonati, delle altre squadre. Per Spalletti sono tutti titolari e dunque anche Osimhen può non entrare subito ma durante una partita. Anche perché i fronti sono diversi, campionato, Champions. Quindi hai bisogno di un maggior numero di scelte. Spalletti ha dato alternative in campo, nel gioco e tattiche; quindi potrebbero giocare Raspadori e Osimhen in coppia, anzi il primo dietro il secondo sarebbe il massimo. Sulla discriminazione giornalistica del Napoli, soprattutto dopo il 6-1 con l’Aiax, a livello nazionale devi fare i conti anche col numero di tifosi che hanno i club e Inter, Juve e Milan ne hanno di più. Ma Sky, per esempio, ad Amsterdam ha mandato la coppia Caressa-Bergomi che sono la loro punta di diamante. Io sono di parte ed ho una predilezione per Di Lorenzo, bravo, disponibile, abnegazione totale. Quindi gli rinnoverei subito il contratto. Quando vengo a Napoli per me è terapia. Sognare è lecito e legittimo, quindi bene arrivare ai quarti Champions ma io preferirei lo scudetto”.