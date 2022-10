Piano Napoli – L’ora dei rinnovi è appena cominciata e il club l’ha già sbloccata

Il club l’ha già sbloccata come fa la squadra in campo: mercoledì sono stati ufficializzati i prolungamenti di Meret e Zerbin, ma l’elenco è lungo e comprende tutti i calciatori che il Napoli intende blindare nei prossimi mesi. Priorità a chi ha il contratto più vicino alla scadenza, come Rrahmani (2024), ma anche a chi si è messo in mostra nell’ultimo periodo meritando un adeguamento, come Lobotka o Anguissa. Per il 99 la strada è spianata avendo la società raggiunto un’intesa di massima già in estate. Nei discorsi legati al futuro rientrano anche Di Lorenzo, che ha rinnovato un anno fa, e Politano.



PRIORITA’. Una firma per ripararsi dalle sorprese: il futuro è adesso e per renderlo solido il Napoli, dopo aver attraversato un’estate di necessaria rifondazione tecnica, si è messo comodo raccogliendo i frutti di vecchi dialoghi. Meret ha rinnovato fino al 2024 con opzione a favore del Napoli per ulteriore prolungamento fino al 2025, per Zerbin lungo contratto con scadenza 2027 a conferma della fiducia che la società nutre nei suoi confronti. Avanti i prossimi a cominciare dai centrocampisti, Lobotka e Anguissa, per cui è inevitabile non prevedere un aumento di stipendio dopo l’entusiasmante avvio di stagione. Per lo slovacco si parla da tempo col suo entourage per prolungare l’attuale contratto in scadenza nel 2025. Lo slovacco guadagna 1.6 milioni, come Rrahmani (1.5), e per entrambi la società ha pronto un adeguamento da 2.5 milioni a salire con bonus da inserire per arrotondare la cifra. Il difensore ha il contratto in scadenza nel 2024, trattativa in fase avanzata, nello stesso anno si concludono – sulla carta – le avventure di Politano e Zielinski, per l’esterno si è partiti con chiacchierate esplorative, diverrà centrale presto anche il futuro del rinato polacco che ha rinnovato l’ultima volta due anni fa.

Fonte: CdS