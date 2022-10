Pasqual: “La forza del Napoli è nella rosa profonda; sorpreso da Kim”

Manuel Pasqual, ex terzino della Fiorentina e opinionista Dazn, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: “Cremonese-Napoli? Non credo che gli azzurri sottovaluteranno la partita, non è nelle corde di questa squadra che anzi migliora di gara in gara e ha anche margini di miglioramento. E’ chiaro che serve l’atteggiamento giusto per non sbagliare match, gli azzurri andrebbero in difficoltà se pensassero di fare una passerella. In verità il Napoli, vincendo, può allungare, visto che ci sono Milan-Juve e Udinese-Atalanta in programma, dando un ulteriore segnale di forza al campionato. Olivera, Zanoli e le altre alternative? La forza del Napoli di quest’anno sta anche nella rosa profonda, non c’è troppa distanza tra titolari e riserve. Certo, Di Lorenzo in questo momento è intoccabile perchè non è solo un ottimo elemento sia in fase offensiva che difensiva ma è anche un punto di riferimento per l’intero gruppo. Zanoli è un giovane interessante con tanti margini di miglioramento e con Spalletti crescerà sicuramente. Kvara e Kim? I numeri del georgiano, con riferimento a gol e assist, sono impressionanti, ma Kim mi ha sorpreso perchè ha avuto un grande impatto pur avendo il peso di sostituire un monumento come Koulibaly. E ha ancora margini di crescita”