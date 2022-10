ONE STATION RADIO – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “La serie B femminile? Oltre al Napoli occhio a due outsider”

Nel corso di One Station Radio, durante la trasmissione “serie Al femminile”, condotto da Luca Cerchione, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “Non ci saranno partite del campionato di A e B femminile, saranno interrotti per la gara della Nazionale Italiana Femminile. Lunedì, infatti, andrà in scena l’amichevole Italia-Brasile. Sarà una gara rilevante per le azzurre”.

Ragguaglio nel movimento calcistico femminile? “In Serie A al comando c’è l’Inter di Rita Guarino. È una squadra che sta dando filo da torcere per le ccapacità del suo tecnico. Anche Roma e Fiorentina sono in vetta a -1 dai nerazzurri. La Juventus è appollaiata nelle zone alte della classifica. Giallorosse e bianconere hanno conosciuto anche i prossimi avversari da affrontare in Champions. Bisogna ricordare anche l’esonero di mister Romaniello sulla panchina del Pomigliano, si attende il nome del prossimo tecnico. Il Napoli è in vetta alla classifica, la Lazio a -2 dopo il pari con il Brescia. Occhio a squadre interessanti come Cesena e Cittadella”.

La Redazione