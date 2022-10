Lobotka, rinnovo ad un passo: cifre e tempi dell’accordo

Imprescindibile. Ecco cosa è attualmente Lobotka per il Napoli. Già qualche giorno fa su TMW si leggeva di parti a colloquio per un rinnovo. Oggi si legge già di cifre. Uno stipendio sopra i 3 milioni, rispetto ai 2,5 che percepisce attualmente. Le parti sembrano davvero vicine, tanto che c’è un accordo di massima per il prolungamento: Lobotka andrà a prendere circa 3 milioni di parte fissa, più 500 mila di bonus divisi fra facili e più complessi. IL centrocampista che è in scadenza nel 2024, firmerà fino al 30 giugno del 2028, quindi un accordo di sei anni. Insomma, il Napoli ha deciso di affidare le chiavi del centrocampo a lui, visto che negli scorsi mesi molti club – dal Liverpool al Manchester United – avevano chiesto informazioni, sentendo sempre un netto rifiuto. Non è detto che con una super offerta poi non possa andare via, ma il futuro di Lobotka sembra sempre al Napoli.