Il Napoli ha avviato i contatti per il rinnovo di mister Spalletti

Il Napoli, protagonista in Italia ed in Europa, è indubbiamente targato Spalletti. Il tecnico di Certaldo sta plasmando il suo gruppo, sia tatticamente che tecnicamente, ma soprattutto ha creato una squadra. E’ riuscito a unire alle doti individuali di ognuno degli elementi a sua disposizione, lo spirito di sacrificio che non si può non notare in campo. Una big forte, poi, anche di testa, una creatura sempre più figlia del “filosofo toscano”. Forse, per premiare quanto fatto finora, stando a quanto riportato da Il Mattino, il Napoli sarebbe pronto a premiare tutto ciò ed avrebbe avviato i contatti per il rinnovo di contratto di Luciano Spalletti, allenatore dei partenopei, fino al 2025.