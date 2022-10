E’ lui il condottiero di questo Napoli che si sta esprimendo al meglio sia in Italia che in Europa, ed è per questo che, il Napoli sta pensando al suo rinnovo. Stando a quanto riportato da Il Mattino, il Napoli sarebbe pronto a premiare l’inizio di stagione degli azzurri ed avrebbe avviato i contatti per il rinnovo di contratto di Luciano Spalletti, allenatore dei partenopei, fino al 2025.