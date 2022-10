Galderisi: “Raspadori sa giocare a calcio, è un calciatore molto intelligente”

Giuseppe Galderisi, ex calciatore, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio. “Credo che l’unica squadra italiana ad avere continuità è il Napoli, composto da un gruppo che segue il proprio allenatore e gioca un calcio divertente e propositivo. Questo campionato, tuttavia, è molto particolare”. Raspadori è gia pronto a raccogliere l’eredità di Mertens? “Sta dimostrando grandi cose. Stupisce la facilità con cui riesce a divertire con il pallone in alcune fasi della partita. Sa giocare a calcio, è un calciatore molto intelligente. Si inserisce come un attaccante vero negli spazi. Spalletti può contare su tante alternative in attacco, Jack può crescere in questo ambiente”.