(Formazioni) Cremonese/Napoli, Alvini schiererà una sola punta. Cinque cambi per Spalletti

Domenica pomeriggio allo stadio “Zini” di Cremona, i padroni di casa di mister Alvini affronteranno il Napoli per il più classico dei testa-coda. I grigiorossi dovranno fare a meno solo dell’ex Chiriches. Per il resto l’allenatore toscano schiererà solo Dessers in attacco, con alle sue spalle Zanimacchia, Meitè e Pickel. In difesa giocherà il georgiano Lochosvili che potrebbe sfidare il connazionale Kvaratskelia. In casa azzurra invece ben cinque i cambi. Ostigard, Mario Rui, Nbombele, Politano e Simeone. Probabile panchina per Zielinski e Osimhen tornerebbe nella lista dei convocati.

Fonte: CdS