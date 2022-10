Di Lorenzo e Anguissa sono già blindati ma Giuntoli pensa ad un nuovo piano

Anguissa e Di Lorenzo sono già blindati, scadenza 2026, eppure il Napoli pianifica per loro nuovi contratti: per il centrocampista l’aumento di stipendio (con prolungamento) è meritato, per il capitano l’idea di un altro rinnovo dopo quello di un anno fa è (anche) un premio alla sua crescita confermata dalla fascia ereditata da Insigne. Se per Osimhen e Mario Rui c’è ancora tempo per pianificare nuove strategie (2025), tra poco sarà inevitabile fermarsi a riflettere del destino di Juan Jesus, Zanoli e Sirigu, tutti in scadenza a giugno. Insomma per il dirigente del club azzurro c’è la consapevolezza che si possa costruire un progetto ed evitare le incomprensioni del passato.

Fonte: CdS