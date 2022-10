Corriere del Mezzogiorno – Cremonese-Napoli, molti cambi nella probabile formazione

Domenica il Napoli affronterà la Cremonese per la nona giornata di campionato di Serie A, il Corriere del Mezzogiorno ipotizza la formazione che Spalletti farà scendere in campo dal primo minuto. “Potrebbe esserci un cambio al centro della difesa, con in campo uno tra Ostigard e Juan Jesus, a sinistra tornerà Mario Rui. Dovrebbe fermarsi Zielinski, al suo posto potrebbe giocare Ndombele che sta crescendo sempre di più sotto il profilo della condizione, come dimostra anche l’impatto sulla partita ad Amsterdam, dove ha realizzato l’assist a Simeone e colpito una traversa. Kvaratskhelia anche è uscito acciaccato dalla sfida contro l’Ajax, ieri era già in gruppo, ha gestito e superato le contusioni rimediate ma Spalletti potrebbe decidere di farlo partire dalla panchina, iniziando la gara di Cremona magari con Elmas. Politano è pronto a tornare nella formazione titolare a Cremona, con Lozano arma a gara in corso. Domenica ci sarà il solito ballottaggio tra Simeone e Raspadori, con Osimhen, ieri diventato papà, pronto a rientrare per uno spezzone di gara”.