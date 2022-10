Chiariello: “Per fare la storia e arrivare quarti occorre passare il girone”

Umberto Chiariello, giornalista, ha parlato nel suo editoriale a Radio Napoli Centrale, alla trasmissione Un calcio Alla Radio. “Il Napoli ha una rosa molto più ampia, giocatori doppi per ogni ruolo e sarebbe delittuoso lasciare qualcosa per strada. Per fare la storia e arrivare quarti occorre passare il girone e attualmente il Napoli è primo con 3 punti in più e con 11 gol di vantaggio sul Liverpool. A quel punto, nel girone B c’è un allarme rosso: l’Atletico Madrid sta facendo tanta fatica, in coda al gruppo, vale a dire che se dovesse arrivare seconda nel girone farebbe tanta paura, a questo punto vada fuori o vinca il girone. Si tifa contro il Cholo. Nel girone C facciamo il tifo sfegatato per l’Inter che butta fuori il Barcellona, altrimenti potrebbe capitare come seconda, mentre il Tottenham deve vincere il girone. Nel girone D il Salisburgo non può spaventare. Inoltre, tra Celtic, Shaktar o Celtic possono essere tutti alla nostra portata. Nel girone del Manchester City c’è una seconda pericolosa: il Borussia Dortmund”.