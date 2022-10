CALCIO FEMMINILE – C. Ceccotti (Como Women): “Il Brescia? Buon test in vista del campionato”

Nonostante la settimana di sosta, per gli impegni delle nazionali, il Como Women scende in campo questo weekend, contro il Brescia. Per la formazione di Sebastian de la Fuente, infatti, è in programma questa sera un allenamento congiunto con la rivale contro cui lo scorso anno ha combattuto fino all’ultima giornata per la promozione. L’allenatore del Como dovrà far fronte a diverse assenze, con Beccari, Pavan, Bianchi, Beretta, Brenn, Kubassova e Stapelfeldt impegnate con le rispettive nazionali. Oltre a loro indisponibile anche Linberg, fermata da un fastidio al ginocchio. Convocate dalla primavera il portiere Giulia Ruma, il centrocampista Ambra Liva e l’attaccante Sofia Sperduto. Ci si aspetta dunque una formazione un po’ rivisitata per le lariane, sempre con l’obiettivo di preparare al meglio la gara di sabato 15 ottobre contro il Parma, come sottolineato anche dal difensore della formazione comasca, Chiara Cecotti: “Abbiamo una settimana di lavoro prima della prossima partita, manca qualche giocatrice impegnata con la nazionale, ma si continua a lavorare. Ci sarà un’amichevole importante contro il Brescia, squadra con cui l’anno scorso abbiamo battagliato per la promozione. Sarà un buon test per noi, poi ovvio che l’obiettivo del nostro lavoro è il campionato e vogliamo iniziare a fare punti già da settimana prossima contro il Parma. Il livello di quest’anno in Serie A è sicuramente più alto, ci sono calciatrici di grande livello che giocano in nazionali importanti. Sapevamo fin dall’inizio che non sarebbe stato facile, abbiamo pagato il salto di categoria in queste prime giornate, ma spero ci sia servito per capire dove dobbiamo arrivare e quanto lavoro ci sia da fare.”

Il Brescia, dal canto suo, è ancora imbattuto e si trova in sesta posizione nel campionato di Serie B, dopo le prime 3 giornate disputate in cui ha ottenuto una vittoria e due pareggi. La squadra di Ashraf Seleman, dopo i tre punti conquistati domenica contro il Genoa, vuole preparare al meglio la sfida del 16 ottobre contro l’Hellas Verona, formazione che insegue il Brescia in classifica, ad una sola lunghezza di distanza.

L’allenamento congiunto tra le due squadre è in programma questa sera alle 20:00 presso il Centro Sportivo Mario Rigamonti di Brescia.

Fonte: Ufficio stampa Angelo Frusciante Como Women