Ultime Castel Volturno – Assente per motivi familiari Osimhen

Il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al “Training Center Konami” di Castel Volturno, in vista del match di domenica allo stadio “Zini” di Cremona alle ore 18,00. Il gruppo si è diviso in due, il primo ha lavorato in palestra e il secondo lavoro di forza in campo. A seguire la squadra ha svolto lavoro tattico a tutto campo e partitella a campo ridotto.

Assente per motivi familiari Osimhen.

A seguire la seduta di allenamento anche l’ex Napoli Roberto “El Pampa” Sosa.

Fonte: sscnapoli.it