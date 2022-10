Simeone su Maradona: “Diego non è più qui ma è come se ci fosse. E’ stupendo”

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista a La Nacion, e tra le altre cose ha parlato di Maradona e del suo rapporto con Napoli. “È stupendo. Tutti ti parlano di Diego. Tutti ti dicono che hanno vissuto qualcosa con Diego. Te lo raccontano con passione, come se fosse successo a loro ieri e forse erano gli anni ’90. Diego non è più qui ma è come se ci fosse. Lo hanno sempre presente, tutti i giorni. La gente soffre ancora la differenza tra nord e sud. Diego li ha salvati dall’oblio. È una gioia per loro che va oltre il calcio. Questa è una città così appassionata: avere Diego tra loro è un grande orgoglio. La gente ha un cuore grande, si dona. Diego ha dato loro luce, speranza, li ha convinti di poter combattere contro il potente nord. È quello che ti dicono ogni giorno. Ha lasciato un segno per sempre. Adesso in tanti mi dicono: ‘Dato che non saremo in questo Mondiale, saremo tutti argentini’. Ci si aspetta molto dalla nostra squadra in Qatar ed è merito di Diego. L’Argentina fa parte di questa città“. Gianlucadimarzio.com