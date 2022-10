Simeone: “C’era qualcosa dentro di me che mi diceva che era il Napoli: dovevo venire qui”

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista a La Nacion in cui ha parlato, tra le altre cose, del suo desiderio di venire al Napoli. “Al di là della grandezza (di Maradona, ndr), di quanto sia competitivo il club, c’era qualcosa dentro di me che mi diceva che era il Napoli: dovevo venire qui. La trattativa a un certo punto si è bloccata, eppure non mi sono mai mosso di un centimetro dal mio desiderio: volevo andare al Napoli. Non mi sono mai sentito come qui, a Napoli. Mi sentivo pronto per competere in una squadra davvero grande, per poter vincere. È giunto il momento e mi sento pronto”. E sulla prima rete in Champions League: “Mi sono lasciato trasportare dalla magia del momento. L’avevo sognato e desiderato tante volte. Quindi, in un certo senso, gli altri vedevano quello che io avevo già vissuto”.