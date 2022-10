Pandev: “Ricordo ancora oggi quella sera a Pechino, ci rubarono la partita”

Goran Pandev, ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. «Ricordo ancora oggi quella sera a Pechino, ci rubarono la partita. Solo così potevano vincere, buttandoci fuori 3-4 persone». Nel Napoli europeo di questi giorni è ancora vivo quella partita in Cina, la Supercoppa persa contro la Juve nel 2012. Sono molto felice per i tifosi del Napoli e per la squadra. So quanto ci tiene Napoli a fare bene, la squadra sta giocando il miglior calcio d’Europa e non è facile fare tanti gol in Europa e in Champions League».