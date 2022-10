Osimhen è pronto al rientro, bisognerà fargli spazio

Il Napoli è una macchina da gol perfetta, ma finora senza Osimhen, che è pronto a rientrare, bisognerà quindi capire come, come scrive oggi Il Mattino. Fargli spazio? Sembra quasi un sacrilegio mettere mano a questa macchina da gol così perfetta. Eppure, il dilemma si avvicina a passi da gigante: perché Osimhen è pronto al rientro. Andrà in panchina a Cremona e magari anche con l’Ajax, ma contro il Bologna il suo motore inizierà a scaldarsi e a invocare la maglia da titolare. Già si è portato avanti da tempo, Spalletti, evitando di parlare di seconde linee, riserve e così via dicendo. Ma è chiaro che la maglia da centravanti, al di là delle chiacchiere, spetta a Victor quando sarà al 100 per cento. Ovvio, non è una cosa immediata lo scorso anno, dopo lo stop per la frattura allo zigomo, collezionò due gare in panchina (subentrando) prima di tornare a essere titolare.