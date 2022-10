La parola a Piotr Zielinski: con lui appuntamento a domani

Al momento è uno dei tre moschettieri, quelli del centrocampo più forte dell’ intera Serie A. Piotr Zielinski, infatti, insieme ad Anguissa e Lobotka, sta diventando sempre più imprescindibile per la manovra della squadra azzurra. Ha ritrovato smalto e brillantezza, rispetto all’ ultima parte della scorsa stagione e sta dimostrando, qualora ce ne fosse bisogno, il talento di cui è dotato. In gol anche l’altra sera nello spettacolo azzurro in quel di Amsterdam. Il polacco sarò ospite domani, alla radio ufficiale del club, per parlare del suo personale momento e di quello della squadra.