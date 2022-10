Kvara tra sogno e realtà. Numeri impressionati per “Cindarella Man”

«Credo che i sogni diventino realtà – ha sorriso – Sto giocando in Champions League e ho anche segnato. Sono così felice. Di Lorenzo merita il premio di migliore in campo: è un grande uomo, un grande capitano e un grande calciatore». L’inizio di stagione da parte di Kvara è impressionante. Ha fino ad ora totalizzato 6 gol e fornito due assist ai compagni di squadra, tra campionato e Champions League. Il georgiano ha ampi margini di crescita, come spesso gli dice mister Spalletti, ma è un classe 2001, perciò ha tutta la vita davanti a se. Sta vivendo una sorta di favola, non come un Cenerentolo. ma come dice il Corriere dello Sport, James J. Braddock, il grande pugile americano degli Anni Trenta che tutti chiamavano Cinderella Man. Tornando al campo, il tecnico di Certaldo valuterà se mandarlo in campo o farlo partire dalla panchina per la gara contro la Cremonese. Gli impegni sono tanti e ci vorrà il miglior Kvara per trasformare i sogni in realtà.

La Redazione