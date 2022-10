In vista della Cremonese, Spalletti ha in mente cinque cambi

Il Napoli oggi si ritroverà al Training Center Konami di Castel Volturno, in vista della sfida di domenica alle ore 18,00 contro la Cremonese allo stadio Zini. Oggi si valuteranno le condizioni di Zielinski, nulla di serio, ma si attenderà l’esito degli esami fatti dallo staff medico. Secondo le pagine del CdS, ben 5 cambi per la gara contro i grigiorossi. Ostigard per Rrahamani, Mario Rui per Olivera. A centrocampo spazio a Nbombele, senza dimenticare in avanti Politano, Simeone e Lozano se Kvaratckelia dovesse riposare. Da oggi scatta l’operazione Cremonese, per proseguire l’ottimo momento ed ottenere 8 vittorie di fila.

La Redazione