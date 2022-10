I. Rizzardi, ex Napoli e Cremonese: “Hanno bisogno di punti, faranno una gara d’attesa”

Ivan Rizzardi, ex terzino del Napoli e della Cremonese, è intervenuto a Radio Marte: “Il Napoli è in un stato di grazia mostruoso, è ad oggi una delle 2-3 squadre in Europa da non incontrare. La Cremonese ha bisogno di punti e farà una gara d’attesa, meno aperta al gioco rispetto alle ultime gare. E’ ovvio che i lombardi imposteranno la partita per fermare gli azzurri, ma il Napoli ha talmente entusiasmo, qualità e brillantezza fisica, uno strapotere psicofisico, in questo momento che è durissima per la Cremonese non perdere. Mario Rui–Olivera? Entrambi ottimi terzini, il Napoli onestamente ha dovunque qualità a iosa. Gaetano manca alla Cremonese, dopo due anni si era inserito molto bene. Penso che i grigiorossi cresceranno, per poi arrivare al mercato di gennaio con le idee chiare su chi prendere”

Fonte: Radio Marte