I calciatori tornano in campo c’è il torneo Quarto baby cup

Il centro sportivo Miano di Quarto ospita da domani a domenica 9 ottobre la quinta edizione del torneo nazionale di calcio Quarto Cup Baby riservato a under undici e under nove. In campo ventuno formazioni, tra cui quelle di nove club professionistici: Napoli, Juventus, Salernitana, Lazio, Monza, Bologna, Spezia, Juve Stabia e Turris. L’organizzazione è curata dalla scuola calcio Alma Verde e dal direttore generale Giovanni Pirone. Previsti premi per tutti i calciatori iscritti alla manifestazione. «Sarà una grande festa, con la ripresa di confronti a livello nazionale dopo anni difficili a causa della pandemia», spiegano gli organizzatori. Una occasione per i giovanissimi atleti di tornare in campo per competere liberamente con le altre squadre, dopo il periodo di stop forzato legato agli anni della pandemia e gli allenamenti a singhiozzo. Fonte