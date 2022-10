Giuffredi, ag. Di Lorenzo: “Stiamo parlando col Napoli per rinnovare il contratto di Giovanni”

Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di TMW nel corso di “Palermo Football Summit”.

“La mia prima grande operazione fu Mirko Valdifiori al Napoli, Sarri l’aveva avuto all’Empoli e lo volle con sé anche nel nuovo club. Fu per me una grande operazione, anche dal punto di vista sentimentale perché la portavo a termine col club della mia città. Di Lorenzo è un leader silenzioso, lo sta dimostrando per come sta gestendo il gruppo e per come procede l’annata. E’ un ragazzo molto intelligente e quando è così si è un passo avanti. Ho sempre saputo che aveva una cultura, un intelletto, all’altezza di un ruolo come quello di capitano del Napoli. Sapevo avrebbe potuto assolvere questo ruolo e anche in modo molto positivo”.

Il prossimo rinnovo sarà Biraghi con la Fiorentina?

“Stiamo parlando col Napoli per rinnovare il contratto di Di Lorenzo e anche con la Fiorentina per Biraghi”.