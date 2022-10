Ferrarese, dg: “Di Lorenzo è un giocatore che ha raggiunto una maturità incredibile”

Claudio Ferrarese, dirigente sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete.

“Il Napoli? Sta facendo qualcosa di impressionante. È una squadra veramente in salute che va a fare 6 gol ad Amsterdam. Sembra una squadra amalgamata al 100%. Hanno tutti un grande obiettivo e sono in sintonia. Ho avuto la fortuna di vincere 4 campionati nella mia carriera e quando hai giocatori che remano tutti dalla stessa parte, questo fa la differenza. Il segreto per vincere i campionati è quello di avere una rosa fatta di calciatori pronti a dare una mano.