Ferlaino risponde a Cassano: “Siamo scappati di casa per vincere lo scudetto”

Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, ha risposto alle parole di Antonio Cassano, che ha definito il Napoli di Maradona un gruppo di scappati di casa. “Il Napoli del primo scudetto del 1987 era una squadra di scappati di casa più Maradona? Siamo scappati di casa per vincere lo scudetto…Io rispetto l’opinione di tutti ma non sono affatto d’accordo. C’erano giocatori molto forti in quel gruppo oltre a Diego, pensate a Giordano e Carnevale in attacco, Bagni e De Napoli e centrocampo, Ferrara in difesa e altri ancora». Così Corrado Ferlaino, presidente del Napoli dei due scudetti del 1987 e del 1990, replica alle parole di Antonio Cassano che ha dichiarato che Maradona aveva fatto vincere lo scudetto nel 1987 ad una squadra di scappati di casa. «Probabilmente quella che vinse tre anni dopo era ancora migliore ma il livello era già altissimo. Diego faceva la differenza da fenomeno quale era ma il resto del gruppo era ottimo», aggiunge Ferlaino.

«Questo Napoli sta giocando un calcio eccezionale. È partito con qualche scetticismo dopo la partenza di 4 giocatori importanti come Koulibaly, Insigne, Mertens e Fabian Ruiz ma la società è stata brava a sostituirli nel migliore dei modi prendendo giocatori altrettanto bravi e più giovani. Gli azzurri sono in testa sia in Serie A che nel girone di Champions e hanno diverse carte da giocare in entrambe le competizioni», continua sulla squadra di Luciano Spalletti che ieri sera in Champions League ha battuto l’Ajax 6-1 ad Amsterdam. «Io non farei paragoni con il mio Napoli -aggiunge Ferlaino-, il calcio in più di 30 anni è cambiato tantissimo ed è ancora troppo presto per capire se questo gruppo potrà vincere qualcosa ma la cosa bella è che ci si diverte molto a veder giocare questi ragazzi che essendo giovani hanno grandi margini di miglioramento».