F. Porzio, ex pallanuotista: “In gara secca, questo Napoli può battere chiunque”

Franco Porzio , ex pallanuotista: «Questo è il punto più alto del Napoli a livello internazionale in uno stadio e contro un avversario di grande tradizione. Il Napoli ha dato una lezione di calcio all’Ajax. I giocatori sono assemblati bene, sono giovani, hanno talento, una grande gamba, voglia e fame di arrivare. Nello sport spesso accade: quando molti vanno via, quelli che restano vogliono far capire che loro erano importanti e quindi hanno una motivazione forte. A questi livelli, il Napoli può essere scheggia impazzita anche in Champions. In gara secca può battere chiunque. Spalletti ha fatto un grande lavoro».

Fonte: CdS