Europa League – Roma che beffa: vittoria Betis Siviglia 2-1 nel finale

Che beffa per la Roma. I giallorossi perdono 2-1 in casa con il Betis Siviglia nella 3ª giornata del gruppo C di Europa League. Partita bella e intensa all’Olimpico con gli spagnoli che centrano il palo con Fekir. I padroni di casa passano in vantaggio con il rigore di Dybala al 34′ min ma sei minuti dopo arriva il pareggio degli ospiti con Rodriguez. Nella ripresa la squadra di Mourinho colpisce la traversa con Zaniolo ma all’88’ min il Betis trova il gol vittoria con Luis Henrique. Nel finale espulso Zaniolo. Una brutta sconfitta per la Roma, che scende al terzo posto nel girone a -1 punto dal Ludogorets e a -6 punti dal Betis Siviglia, primo e in fuga