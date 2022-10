Europa League – Lazio nuovo stop: 0-0 con lo Sturm Graz

Ancora una frenata per la Lazio in Europa League. I biancocelesti pareggiano 0-0 in casa dello Sturm Graz nella 3a giornata del gruppo F. Poche emozioni in Austria con la squadra di Sarri che si rende più pericolosa, vedendosi annullare pure un gol di Immobile per fuorigioco, ma non riesce a sfondare la difesa degli austriaci, che rimangono nel finale in 10 uomini per l’espulsione di Gazibegovic. Con questo risultato la Lazio va momentaneamente al comando del girone insieme allo Sturm Graz a 4 punti, in attesa del Feyenoord