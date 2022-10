Decise le sedi delle amichevoli azzurre, durante la pausa per i Mondiali

Prima della pausa per i Mondiali, il Napoli, tra campionato e Champions League dovrà giocare ancora 10 partite, per restare al vertice e qualificarsi agli ottavi. Secondo il Corriere dello Sport, il club azzurro ha già fissato le sedi per giocare le amichevoli, in modo da tenersi in forma, per il ritorno in campo a Gennaio. Si giocheranno alcune gare in Turchia ad Antalya ed altre al “Maradona”.

La Redazione