Conference League – Fiorentina prima gioia europea: 3-0 agli Hearts

La Fiorentina si sblocca in Europa. I Viola vincono 3-0 in Scozia con gli Hearts nella 3ª giornata del gruppo A di Conference League. Tutto molto facile per la squadra di Italiano, che passa agilmente a Edimburgo con le reti di Mandragora, Kouame e Jovic e centra la prima vittoria nel girone. Con questo successo la Fiorentina balza al secondo posto in classifica a 4 punti, scavalcando proprio gli Hearts, va a -3 punti dall’Istanbul Basaksehir e torna in corsa per il primo posto