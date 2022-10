Azzurri dappertutto: a Cremona non si verificava da 30 anni!

E’ febbre azzurra, lo è anche a Cremona. Una mini invasione azzurra è prevista nella città lombarda in occasione della sfida di domenica. Lo Zini sarà tutto esaurito contro il Napoli, un evento che non si verificava dagli anni novanta. Lo si legge sul portale “Sportgrigiorosso.it” che in vista del match casalingo osserva come “Prevedibilmente, molti saranno però tifosi del Napoli, che hanno acquistato tagliandi in tanti settori “neutri” dopo aver esaurito la curva ospite. Da notare che sono andate esaurite anche tribuna stampa e settore riservato ai disabili”.