Alessandro Siani e Lina Sastri parlano “azzurro”

Alessandro Siani attore : «Questo Napoli è spettacolare!. Il Napoli è Napoli! Una forza sorprendente, un’energia ed un entusiasmo che ci avvolge. Proprio in questi mesi difficili che stiamo attraversando, per tutti noi tifosi è un toccasana. Il calcio non cura i problemi, ma quando per un paio d’ore riesce a non farteli pensare è proprio una cosa meravigliosa!».



Lina Sastri attrice «Grande e magica squadra… E sono pure bellissimi! Napoli sempre e per sempre!».

Fonte: CdS