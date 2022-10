AdL ha riposto a sceicchi e fondi arabi con un mercato capolavoro

Quest’estate è stata la più difficile per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. La piazza lo ha criticato per aver ceduto i così detti senatori, o idoli, come Mertens, per acquistare giovani di prospettiva. Questo ha fatto infuriare la piazza, che si è scatenata con striscioni e offese di ogni genere. Il patron del club azzurro, come riporta il CdS, ha deciso, insieme a Giuntoli e il suo scouting, di ridurre drasticamente il tetto ingaggi del 30%, cedendo i vari Insigne, Koulibaly, Fabian Ruiz, Ghoulam e Mertens, per puntare su giovani affamati. Una strategia che fino ad ora ha funzionato, respingendo così gli assalti di sceicchi e fondi arabi.

La Redazione