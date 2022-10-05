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Ufficiale, Serie B – Gli arbitri dell’ 8^ giornata: Meraviglia per il Benevento

By Gabriella Calabrese
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Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 8ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 8 ottobre.

GENOA – CAGLIARI    Venerdì 07/10 h. 20.30

MARCHETTI

PALERMO – PERROTTI

IV:      DI MARCO

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:       BACCINI

ASCOLI – MODENA    h. 14.00

SERRA

VONO – FIORE

IV:      LEONE

VAR:     NASCA

AVAR:       CIPRESSA

BRESCIA – CITTADELLA    h. 14.00

MIELE G.

BERTI – GARZELLI

IV:       LUONGO

VAR:      LA PENNA

AVAR:       DI IORIO

PISA – PARMA      h. 14.00

PAIRETTO

PAGLIARDINI – D’ASCANIO

IV:     MIRABELLA

VAR:     MARINELLI   (VAR ON-SITE STADIO “ARENA GARIBALDI – ROMEO ANCONETANI”)

AVAR:     SCATRAGLI   (VAR ON-SITE STADIO “ARENA GARIBALDI – ROMEO ANCONETANI”)

TERNANA – PALERMO      h. 14.00

MANGANIELLO

LIBERTI – CIPRIANI

IV:      ANDREANO

VAR:     DI MARTINO

AVAR:     LOMBARDI

VENEZIA – BARI    h. 14.00

GIUA

DEL GIOVANE – ROSSI C.

IV:     DI GRACI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:      AFFATATO

FROSINONE – SPAL    h. 16.15

CAMPLONE

LAUDATO – VIGILE

IV:     PASCARELLA

VAR:     ABBATTISTA   (VAR ON-SITE STADIO “BENITO STIRPE”)

AVAR:     COLAROSSI    (VAR ON-SITE STADIO “BENITO STIRPE”)

REGGINA – COSENZA      h. 16.15

VALERI

IMPERIALE – POLITI

IV:     COLLU

VAR:      PATERNA   (VAR ON-SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)

AVAR:       MARGANI   (VAR ON-SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)

COMO – PERUGIA    Domenica 09/10 h. 16.15

GARIGLIO

GUALTIERI C. – RICCI

IV:       BORDIN

VAR:      MARINI   (VAR ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

AVAR:      BARONI    (VAR ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

 SUDTIROL – BENEVENTO    Domenica 09/10 h. 16.15

MERAVIGLIA

PRETI – FONTEMURATO

IV:     KUMARA

VAR:     ZUFFERLI     (VAR ON-SITE STADIO “DRUSO”)

AVAR:      GUALTIERI M.     (VAR ON-SITE STADIO “DRUSO”)

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