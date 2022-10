Troppo poco Napoli in tv e Garanzini ristabilisce le gerarchie

Il Napoli prende letteralmente a pallonate l’Ajax e Spalletti sfata i luoghi comuni di un calcio italiano che “tiene” e difende il risultato. Eppure, i tempi dedicati nei post gara non sembrano tener contro dei fatti. Ieri sera, sinceramente, i tifosi del Napoli e forse non solo quelli, si aspettavano da Sky un trattamento diverso. Tantissima Inter, e un’attesa, francamente troppo lunga, per celebrare gli azzurri. Stamattina su La Stampa, Gigi Garanzini, ristabilisce le gerarchie e scrive:

“Quella dell’Inter col Barcellona, considerato il momento, ha tutta l’aria dell’impresa. Ma che cos’è allora quella del Napoli, che dopo averne fatti quattro al Liverpool va a rifilarne sei all’Ajax a domicilio? Uno spettacolo assoluto, un crescendo rossiniano dopo una partenza in salita. E ancora una volta la difficoltà, se non l’impossibilità, di individuare il migliore in campo in una squadra individualmente ma anche collettivamente in stato di grazia. Napoli a un passo dal primato nel girone, Inter tornata in piena corsa.” Ed aggiunge: “E se l’Ajax ha trovato dopo pochi minuti un gol abbastanza casuale, il Napoli lungi dall’accusarlo ne ha tratto la spinta per esibire il suo calcio sfrontato, che a lungo ha ricordato proprio quello dell’Ajax dei tempi migliori. Tre gol in rimonta, uno più bello dell’altro”