Per Osimhen, ancora un test e poi si deciderà per Cremona

Mentre il Napoli stava dando una lezione di calcio alla Johan Cruijiff Arena all’Ajax, il suo bomber Victor Osimhen proseguiva l’allenamento personalizzato per recuperare dalla lesione subita nel finale di primo tempo contro il Liverpool. Il calciatore nigeriano ha iniziato la stagione con due gol contro Verona e Monza, poi lo stop forzato e il graduale recupero. Come riporta il Corriere dello Sport, oggi, quando la squadra tornerà in campo per allenarsi. Sta meglio Victor Osimhen, però c’è ancora da fare un ultimo test, ovvero rientrare con i compagni. L’obiettivo è tornare nella lista dei convocati per la gara contro la Cremonese allo stadio “Zini” e se dovesse andare per il verso giusto, allora potrà partire alla volta della città lombarda. Spalletti lo attende, perchè la giostra del gol prosegua.