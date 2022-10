Le mille e una notte di Zielinski e Kvaratskhelia contro l’Ajax

La vittoria contro l’Ajax, la più larga in Europa per il Napoli e la peggiore sconfitta in casa in ambito europeo degli olandesi, porta le firme anche di Zielinski e Kvaratshkelia: uno autore del terzo gol, l’altro del quinto e dell’assist decisivo per Di Lorenzo. Il polacco è uscito tra primo e secondo tempo per un trauma contusivo dopo aver dispensato calcio in soli 45′, il secondo ha deciso che era la serata giusta per segnare il primo gol in Champions della sua carriera, cercandolo e trovandolo anche con rabbia, dopo aver preso calci a non finire e chiudendo un perfetto uno-due con un Raspadori in stato di grazia. Ah, è entrato anche nel gol del pareggio: lancia lui Olivera sulla fascia. Zielinski e Kvaratskhelia hanno esultato sui social: “Notte magica nello stadio del mito Cruijff“, il polacco; “Bravi ragazzi“, il georgiano, omaggiato dalla UEFA con il nomignolo Kvaradona.

Fonte: Il Mattino