La voce della società: “il Napoli illumina la scena , questa è la Grande Bellezza”

Lo spettacolo siamo noi. Nello scenario da favola di Amsterdam e nella terra baciata dal genio di Johan Cruijff, il Napoli illumina la scena e accende la più fervida fantasia tra le stelle d’Europa. I Lancieri apparecchiano la serata segnando per primi, l’Arena si infiamma ma la batteria di artificio la fa deflagare il Napoli che riempie il cielo di frecce azzurre. “Raspa is on fire”, Giacomino si stende per uno splendido tuffo di testa. Poi Di Lorenzo si alza come una nuvola nell’area olandese e Zielo scorre come un fiume in piena fino alla sponda della gloria. Il tempo del primo sipario e poi riprende lo show. Raspadori cala la coppia di Jack e si prende il piatto ricco con il poker azzurro. Kvara fa come Godot, si fa aspettare e poi arriva puntuale come un rapace per infilare il suo colpo d’autore. Dopo un’ora siamo 5-1. E non finisce perchè diventano 6 con il Cholito a 10′ dalla fine. Napoli a punteggio pieno nel Girone con un vagone di 13 gol in 3 partite. Siamo davanti in Italia e in Europa. Chi vuol esser lieto sia. Questa è la Grande Bellezza…