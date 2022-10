La moviola di Edmondo Pinna – Letexier “grazia” Alvarez per il fallo su Zielinski

Partita facile ma che il francese Letexier tiene bene, compreso un giusto rosso (doppio giallo) per Tadic (netto il fallo su Olivera prima e Elmas poi). Se manca qualcosa, soprattutto ad inizio partita, è sul disciplinare, ma alla fine non incide sul match.

REGOLARE/1 – Fra i due, il gol dell’1-1 di Raspadori è quello che, didatticamente, è più interessante. Sul momento del cross di Olivera, a centro area Lozano è in netto fuorigioco, va anche per colpire il pallone, senza riuscirci, dietro di lui (in posizione regolare) c’è appunto Raspadori che segna. Arbitro, assistente e VAR hanno valutato la posizione del messicano non interferente, visto che attorno non ha avversari ed il portiere non ha conseguenze.

REGOLARE/2 – Ok anche la rete di Kudus: al momento del tiro di Taylor, infatti, che gli rimbalzerà addosso, lo tengono in gioco Di Lorenzo e Meret.

DISCIPLINARE – Qualcosa da rivedere dal punto di vista disciplinare: sceglie, ad esempio, solo il rimbrotto nei confronti di Alvarez dopo una brutta (a semi-forbice) entrata su Zielinski. Ok Tadic-rosso.

VAR: Kwiatkowski 6 – Facile facile, serata senza problemi.

