Krol: “La vittoria del Napoli è motivata dal lavoro, Ajax senza grinta ieri”

, programma radiofonico condotto in onda su, è intervenuto, ex calciatore, tra le tante, di Napoli : “Ho visto un grande calcio ieri, ilè una squadra fantastica. Pensavo che gli azzurri vincessero, ma non in questo modo con una prova perfetta. L’troverà la forza per rialzarsi. La squadra diha espresso un calcio straordinario, sono stati superiori sotto tutti i punti di vista“. Sul gioco offensivo del: “non è ancora rientrato e potrà incidere tanto al suo ritorno. Ilha calciatori straordinari e molto offensivi. Attaccano e difendono tutti insieme, sembra l’degli anni ’70“. Sul tonfo dell’di ieri: “All’mancavano calciatori importanti, i quali sono andati via in estate. I giocatori attuali della squadra sono molto giovani; non è stata impeccabile neppure la prestazione di, portiere 39enne della squadra. Era impossibile pensare di vincere contro ilieri, non hanno disputato un’ottima prestazione. È dura per il portiere ricevere sei gol. La rete dievidenzia gli errori difensivi dei lancieri, ci sono tanti punti deboli in questa retroguardia, prevenienti dalla giovane età dei difensori. Gli olandesi avrebbero dovuto analizzare maggiormente la forza dei partenopei mostrata in campionato“. Difficile, per, trovare il migliore delieri: “Ieri sono stati tutti fantastici.. Anchehanno offerto una grande prova, è stata una prestazione di squadra. Tanti azzurri possono fare la differenza, ma la vittoria delè motivata dal lavoro del gruppo. È una squadra pericolosa, tutti possono trovare la strada del gol“. La differenza vista in campo è sembrata abissale: “Non si possono paragonare due campionati differenti come l’e la. L’non aveva la grinta per vincere, non si può perdere in quel modo. I lancieri sono stati arrendevoli, non hanno fatto nulla per impedire agli azzurri di non segnare“. Sembra cheabbia fatto ancora una volta centro: “Il presidente ha ingaggiato un grande direttore sportivo.è molto abile e lungimirante, ha scoperto tanti calciatori di talento. L’operato dello staff tecnico azzurro è stato fantastico“. Sulle possibilità europee del: “Il livello dellasi è alzato e lentamente le squadre italiane stanno migliorando anche nelle coppe europee. Ilha grandi calciatori e può andare avanti, anche se occorre tanta fortuna“.