Giacomo Raspadori: “Il Napoli? C’è una ricetta per proseguire su questa strada”

Uno dei grandi protagonisti ad Amsterdam è stato Giacomo Raspadori, alla prima da titolare in Champions: due gol, un assist, un’invenzione dietro l’altra. «La vittoria è di tutta la squadra, che mi permette di esprimermi al meglio, ma ovviamente per me sentire la fiducia della società e dell’allenatore è fondamentale. Sono felice per il gol di testa, tra i più belli che ho segnato. Per me questo Napoli può ancora migliorare: l’importante sarà ragionare partita dopo partita. Ora recuperiamo e ci concentriamo sul campionato».

Fonte: CdS