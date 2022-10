Capello a Sky: “Il Napoli ha dato una lezione a chi di solito detta legge in Europa”

Capello a Sky sottolinea che «il Napoli ha dato una lezione a chi il calcio lo ha insegnato a tutti».

Spalletti sogghigna: «Il mio merito è aver conquistato la disponibilità dei calciatori, in ogni allenamento. Anche Maradona sarà stato orgoglioso di questa grande vittoria. Quando vai sotto in uno stadio così, con un boato del genere, riprendere a giocare con convinzione non è semplice. Noi ci siamo riusciti senza accusare il colpo. Per me, che ne ho presi 7 a Manchester con la Roma, è una serata bellissima. Per la prestazione di livello oltre che per il 6-1. Bisogna fare i complimenti ai calciatori, anche coloro che sono entrati dalla panchina, anche Meret che ha fatto due parate. Raspadori e Simeone hanno giocato bene entrambi. E aspettiamo sempre Osimhen: poi chi sarà il titolare?».

Fonte: CdS