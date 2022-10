Anguissa e Di Lorenzo: protagonisti in una giostra del gol implacabile

Non ha segnato Anguissa, a differenza di capitan Di Lorenzo, ma ci è andato vicino dopo un’azione di sfondamento e ha fornito l’assist del secondo gol di Raspadori. Dopo aver tramortito il Torino, il camerunense annichilisce la mediana olandese, praticamente spettatrice non pagante, mentre per Di Lorenzo, oltre al premio di giocatore del match, la soddisfazione di mettere sul binario giusto la partita sfruttando lo schema da calcio d’angolo e il cross al bacio di Kvaratskhelia. 13 gol in 3 partite di Champions, prima italiana a riuscirci, 31 totali tra coppe e campionato, una macchina da gol implacabile che rende tutti possibili protagonisti della rete: 12 marcatori diversi, tra cui due difensori (Di Lorenzo e i due gol di Kim). Insomma, una squadra “totale” nella patria del “calcio totale“.

Fonte: Il Mattino