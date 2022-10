AMICHEVOLE FEMMINILE – Da oggi in vendita i biglietti per Italia-Brasile

Da oggi alle ore 12,00 sono in vendita i biglietti per la gara amichevole tra l’Italia del c.t. Milena Bertolini e il Brasile. La sfida si giocherà lunedì 10 Ottobre alle ore 18,30 al “Luigi Ferraris” di Genova, per il re-match che si disputò in Francia tre anni con il successo delle verdeoro con il gol di Marta, ma le azzurre passarono agli ottavi di finale. Ecco il prezzo dei settori dello stadio.

Prezzi dei biglietti

Tribuna: € 10

(Donne, Under 18 e Over 65: € 1)

Distinti: € 5

(Donne, Under 18 e Over 65: € 1)

***

INFO RIDOTTI. I biglietti ridotti sono riservati alle donne, ai ragazzi fino ai 18 anni (nati dopo il 10 ottobre 2004) ed agli Over 65 (nati prima del 10 ottobre 1957).

TESSERE FEDERALI E TESSERE CONI. I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI valide per il 2022 con diritto al posto in Tribuna d’Onore potranno accedere alla stessa o alla tribuna inferiore, fino ad esaurimento dei posti disponibili; i tagliandi saranno inviati via e-mail e andranno richiesti scrivendo a [email protected], allegando copia della tessera federale o della tessera CONI e un documento di identità valido, entro e non oltre le ore 20 di sabato 8 ottobre. I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI valide per il 2022 non aventi diritto al posto in Tribuna d’Onore potranno accedere ai Distinti, fino ad esaurimento dei posti disponibili; i tagliandi saranno inviati via e-mail e andranno richiesti scrivendo a [email protected], allegando copia della tessera federale o della tessera CONI e un documento di identità valido, entro e non oltre le ore 20 di sabato 8 ottobre.

Fonte: figc.it