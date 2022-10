All’Ajax era successo solo due volte nella sua storia calcistica

E’ stata una notte talmente bella da non sembrare vera. Il Napoli ha distrutto l’Ajax, che soltanto due volte aveva perso nella sua storia con cinque gol di scarto, l’ultima nel 1964 contro il Feyenoord. Le reti sono state sei ma potevano essere il doppio. E se Luciano Spalletti, straordinario stratega di questo gruppo, non avesse opportunamente gestito le energie in vista del campionato, il risultato avrebbe assunto proporzioni grottesche per i ragazzini olandesi. Ma l’impresa resterà nella storia per tante ragioni: numero di vittorie, numero di gol, numero di emozioni. Le prospettive a questo punto sono illimitate. «Questa è la Grande Bellezza» scrive sul suo sito la società. Ma è anche grande sostanza: con un punto allo stadio Maradona la prossima settimana la qualificazione sarà già stata archiviata.

Fonte: CdS