Ajax, resa di Schreuder agli azzurri: «Napoli più forte, che dolore i 6 gol»

L’Ajax avrebbe voluto cambiare la rotta dopo l’ultimo pari con critiche in campionato, ma gli olandesi questa sera contro il Napoli sono durati meno del gol del vantaggio. «Non avevamo messo in preventivo questa sconfitta, loro erano in grandissima forma: dovevamo far vedere altre cose, invece abbiamo fatto troppi errori»

ha ammesso in conferenza a fine partita Alfreud Schreuder, allenatore dei lancieri: «Il Napoli è più avanti di noi, è stato doloroso dopo il quarto gol: abbiamo avuto molte difficoltà e loro stavano ben messi in campo. Se vuoi avere opportunità contro di loro, devi avere il possesso del pallone e noi non l’abbiamo fatto».

Fonte: Il Mattino