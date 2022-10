YOUTH LEAGUE – Sconfitta tennistica per l’Inter. Vince la Juventus

Il martedì delle compagini italiane in Youth League, ha visto solo la Juventus ottenere i tre punti, mentre pesanti sconfitte per l’Inter e il Napoli. I bianconeri battono per 3-1 il Maccabi Haifa con le reti di Yildiz, Hasa e Hangele, momento momentaneo pari degli ospiti da parte di Shibli. I nerazzurri invece subiscono un tennistico 1-6 dal Barcellona e con 4 punti in classifica. Male anche gli azzurrini di Frustalupi che perdono per 5-1 dall’Ajax.

Marcatori: Riad(B), Fernandez(B), 2Barberà(B), Hernandez L.(B), Paz(B), Fontanarosa(I)

Inter: Calligaris, Martini, Stante, Fontanarosa, Owusu (33’Zefi), Kamate, Pelamatti, Andersen(82’ Di Maggio), Bonavita (33’Stankovic),Esposito (45’Stabile) Curatolo (72’Sarr). A disp.Perin, Basti.

Barcellona: Astralaga, Garcia, Riad(56’Cantero),Fernandez, Valle Gomez (63’Rodriguez), Hernandez L., Hernandez G., Canizares, Galiot, Barberà(79’Paz),Akhomach (63’Ponsatì)A disp. , Del Castillo, Lopez.

MARCATORI: 46′ Yildiz (J), 53′ Shibli (H), 72′ Hasa (J), 79′ Anghelè (J)

JUVENTUS: Daffara, Valdesi (dal 63′ Maressa), Dellavalle, Huijsen, Rouhi; Strijdonck (dall’87’ Galante), Ripani (dal 46′ Doratiotto), Nonge, Hasa; Turco (dal 63′ Mancini), Yildiz (dal 66′ Anghelè). A disp. Vinarcik, Domanico (all. Montero).

MACCABI HAIFA: Greis, Feingold, Kay Laish, Eissat, Shibli (dal 66′ Leigh); Ben Shimol (dal 66′ Elmichly), Ermesh (dal 74′ Sheto), Otachi; Khalaili, Khavic (dal 74′ Pahima), Razon (dal 55′ Distelfeld). A disp. Shavit, Marelly (all. Degu).

ARBITRO: Sig. Christian-Petru Chiochirca (AUT)

AMMONITI: Dellavalle (J), Otachi (H), Doratiotto (J)

La Redazione