WOMEN CHAMPIONS – Stefano Braghin (d.s. Juventus): “Girone difficile, ma cercheremo di non avere rimpianti”

Ieri pomeriggio la Juventus Women ha conosciuto le avversarie della fase a girone della Champions League femminile. Le bianconere saranno nel raggruppamento C assieme al Lyon, Arsenal e Zurigo. Ecco le parole del d.s. Stefano Braghin.

Stefano Braghin (d.s. Juventus Women): «Anche quest’anno ci aspetta un girone molto complesso con la squadra detentrice del titolo e prima nel ranking UEFA del calcio femminile e la capolista della Premier League: sono loro le favorite per la qualificazione. Noi e lo Zurigo, che è campione di Svizzera, un campionato di livello, siamo gli outsider di questo gruppo. Il nostro obiettivo stagionale, come più volte dichiarato, era quello di raggiungere di nuovo il Group Stage per vivere nuovamente questa esperienza. Centrato l’obiettivo, ora dobbiamo fare il nostro meglio per andare avanti e provare a fare qualcosa di più anche se, onestamente, il pronostico non è dalla nostra parte. Saranno comunque grandi partite, tre termometri molto efficaci per misurare dove siamo arrivati. L’importante, per me, sarà non avere rimpianti dopo l’ultima partita del girone e chiudere con la consapevolezza di aver fatto il nostro meglio e aver fatto vedere il nostro valore. Poi vedremo se questo sarà stato sufficiente a passare il turno».

