SKY – Spalletti il pompiere: “Io penso alla gara con la Cremonese”

Spalletti, al termine della gara, fa il pompiere ai microfoni Sky. Parla della gara di domenica prossima e della necessità di vincerla per non ritrovarsi le avversarie addosso: “Per il momento mi arrivano i messaggi giusti, una buona partita, una buona prestazione, è bello vivere queste serate, ma appena termina la gara, cominci a pensare alla partita di dopo. Io penso alla gara di Cremona, ci sarà una Cremonese tirata a lucido, ci sarà bisogno di riorganizzare testa e muscoli. Poi, ovvio, in Champions abbiamo fatto grandi risultati, stasera abbiamo giocato sempre per far gol, qui, in questo club c’è roba di valore, quindi una grande prestazione. Se questi ragazzi si allenano in maniera corretta ci sarà spazio per tutti, qualcuno ha tirato la carretta e dovrà essere sostituito. Tutto sarà conseguenza degli allenamenti e dei risultai. Io sono contentissimo, ovvio, ma che ci posso fare se sto già pensando alla prossima?”